Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 525 подписчиков

Пенсионерам станет удобнее, мигрантам - наоборот: Володин рассказал о новых сентябрьских законах

Пенсионерам станет удобнее, мигрантам - наоборот: Володин рассказал о новых сентябрьских законах

RuNews24.ru Осень начнется с масштабных перемен в законах. Они затронут каждого - от жителей мегаполисов до сельских пенсионеров, а также серьезно повлияют на правила пребывания иностранцев в стране.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Что-то решили, приняли законы, это хорошо. Теперь нужно ужесточить наказание за их нарушение и строже наказывать тех, кто "не замечает" эти нарушения.
Хотелось бы конкретно узнать - что значит "расширят пилотный проект дополнительного надзора" за потоками мигрантов?

Профиль пользователя Михаил Сартин
Михаил Сартин

Болтовня болтовней, - языком чесать - не мешки ворочать. Вспомним о делах - пенсионная реформа еще помнится, и обещания, - как хорошо будет пенсионерам после ее введения. Ну, не чувствуется. А как все соки выжимают из работающих пенсионеров, это мы сейчас ощущаем. Но, что у Володина, что у президента вспоминать о пенсионерах принято только перед выборами. Итог можно не подводить, - он очевиден.

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Разве трудно на законодательном уровне запретить въезд семей с детьми на территорию России?А раз депутаты видят что-то нехорошее,то почему тогда сделать для мигрантов нахождение,обучение,медицинское обслуживание на платной основе! Может тогда семьи сами захотят остаться на своей Родине?Или защитник мигрантов ДЕПУТАТ ЕДИНОЙ РОССИИ затулин с пеной у рта,будет доказывать,что так нельзя поступать с семьями мигрантов? Может у него достаточно средств на счетах,чтобы в место Государства оплачивать д/сад,учёбу в учебных заведениях,медицинское обслуживание? При чём мигранты стараются всё это получить бесплатно! Единственное за что им приходится платить чиновникам,когда ПОКУПАЮТ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО!

Профиль пользователя Анфиса Иванова
Анфиса Иванова

То, что обозначено в графе один как раз болтовня для галочки!
 Но галочки точно вороненной- нам к врачам и так не попасть ни по каким записям...а с наплывом немедленного приема мигрантов и вообще будет кильдык с возможностью попасть к врачу!
Открывайте, г-да Володины ,для этой категории специальные пункты их приемов с соответствующим набором врачей, но не суйте их в наши поликлиники, бога ради!!!