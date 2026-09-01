Пенсионерам станет удобнее, мигрантам - наоборот: Володин рассказал о новых сентябрьских законах

RuNews24.ru Осень начнется с масштабных перемен в законах. Они затронут каждого - от жителей мегаполисов до сельских пенсионеров, а также серьезно повлияют на правила пребывания иностранцев в стране.
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А если больница не единственная в муниципалитете, то отдаётся в руки частников, придут на всё готовое,раскрывай народ карманы выгребут последнее. Слава Володину и Голиковой.
Что-то решили, приняли законы, это хорошо. Теперь нужно ужесточить наказание за их нарушение и строже наказывать тех, кто "не замечает" эти нарушения.
Хотелось бы конкретно узнать - что значит "расширят пилотный проект дополнительного надзора" за потоками мигрантов?
Болтовня болтовней, - языком чесать - не мешки ворочать. Вспомним о делах - пенсионная реформа еще помнится, и обещания, - как хорошо будет пенсионерам после ее введения. Ну, не чувствуется. А как все соки выжимают из работающих пенсионеров, это мы сейчас ощущаем. Но, что у Володина, что у президента вспоминать о пенсионерах принято только перед выборами. Итог можно не подводить, - он очевиден.
Разве трудно на законодательном уровне запретить въезд семей с детьми на территорию России?А раз депутаты видят что-то нехорошее,то почему тогда сделать для мигрантов нахождение,обучение,медицинское обслуживание на платной основе! Может тогда семьи сами захотят остаться на своей Родине?Или защитник мигрантов ДЕПУТАТ ЕДИНОЙ РОССИИ затулин с пеной у рта,будет доказывать,что так нельзя поступать с семьями мигрантов? Может у него достаточно средств на счетах,чтобы в место Государства оплачивать д/сад,учёбу в учебных заведениях,медицинское обслуживание? При чём мигранты стараются всё это получить бесплатно! Единственное за что им приходится платить чиновникам,когда ПОКУПАЮТ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО!
То, что обозначено в графе один как раз болтовня для галочки!
Но галочки точно вороненной- нам к врачам и так не попасть ни по каким записям...а с наплывом немедленного приема мигрантов и вообще будет кильдык с возможностью попасть к врачу!
Открывайте, г-да Володины ,для этой категории специальные пункты их приемов с соответствующим набором врачей, но не суйте их в наши поликлиники, бога ради!!!