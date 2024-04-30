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Axios: США готовят меры в отношении МУС на случай выдачи ордера на арест Нетаньяху

Axios: США готовят меры в отношении МУС на случай выдачи ордера на арест Нетаньяху

Законопроект о мерах против Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи им ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, активно прорабатывается в США.

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