Axios: США готовят меры в отношении МУС на случай выдачи ордера на арест Нетаньяху

Законопроект о мерах против Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи им ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, активно прорабатывается в США.
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