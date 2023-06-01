Журнал «Профиль»

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СМИ: ООН пытается спасти "зерновую сделку" взаимовыгодным предложением

СМИ: ООН пытается спасти "зерновую сделку" взаимовыгодным предложением

ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через территорию Украины.

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