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Царьград

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Nvidia приобрела ИИ-стартап Hugging Face за $12,93 млрд

Nvidia приобрела ИИ-стартап Hugging Face за $12,93 млрд

Nvidia покупает ИИ-стартап Hugging Face за $12,93 млрд, одно из крупнейших приобретений компании на сегодняшний день.

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