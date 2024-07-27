В Крыму сегодня пройдут ливни, грозы и град

На полуострове объявлено штормовое предупреждение. Фото: Наталья Сомова«В ближайшие 1-2 часа и до конца дня 27 июля в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — сообщили в МЧС по Республике Крым.