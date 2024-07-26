Сотрудники МВД по Республике Крым приняли участие в открытии фестиваля «Таврида-АРТ»

26 июля на побережье Черного моря в бухте Капсель под Судаком состоялось открытие фестиваля «Таврида АРТ», где ежегодно собираются деятели разных видов искусства – архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры.
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