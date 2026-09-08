Тренер нашел его на улице, а он выиграл 15 олимпийских медалей: судьба Николая Андрианова.

14 октября 1952 года во Владимире родился Николай Андрианов — будущий семикратный олимпийский чемпион и один из величайших гимнастов XX века.
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