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Cell Press: энтропия мозга выявила скрытые причины шизофрении

Cell Press: энтропия мозга выявила скрытые причины шизофрении

Американские ученые из Трехинституционального центра трансляционных исследований в области нейровизуализации и науки о данных (TReNDS) выяснили, что при шизофрении нарушается баланс предсказуемости и хаоса в коре головного мозга.

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