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На Кубани во дворе дома нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью

На Кубани во дворе дома нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью

В кубанском городе Приморско-Ахтарск, территория которого подверглась атаке БПЛА ВСУ в ночь на субботу, во дворе одного из домов обнаружен фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью, сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

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