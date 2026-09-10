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СахПресс

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Жительница Сахалина оформила 34 SIM-карты на чужое имя

Жительница Сахалина оформила 34 SIM-карты на чужое имя

Жительницу Смирныховского района осудили за оформление 34 SIM-карт без ведома владельца персональных данных.

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