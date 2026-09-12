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Русский Днепропетровск

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От любви до ненависти — 50 оттенков «дай»: украинцев теперь бьют и в Турции

От любви до ненависти — 50 оттенков «дай»: украинцев теперь бьют и в Турции

Софья Капанина 11 сентября 2026 г.   В Турции произошел локальный эпизод специальной военной операции — в одном из отелей Аланьи между украинскими и ….

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