Бывший посол США в ССР Джек Мэтлок нарушил планы ведущих канала CNN, когда в прямом эфире заявил, что у Вашингтон понятия не имеет, что на самом деле произошло в Буче, и уже точно не имеет никаких доказательств вины России в фейковой трагедии.