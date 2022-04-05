Царьград

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Экс-посол США в СССР Мэтлок сорвал эфир CNN речью о Буче: "Нет никаких доказательств вины Москвы"

Экс-посол США в СССР Мэтлок сорвал эфир CNN речью о Буче: "Нет никаких доказательств вины Москвы"

Бывший посол США в ССР Джек Мэтлок нарушил планы ведущих канала CNN, когда в прямом эфире заявил, что у Вашингтон понятия не имеет, что на самом деле произошло в Буче, и уже точно не имеет никаких доказательств вины России в фейковой трагедии.

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