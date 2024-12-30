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Финляндия нашла следы якоря около поврежденного в Балтийском море кабеля

Финляндия нашла следы якоря около поврежденного в Балтийском море кабеля

Власти Финляндии, которые расследуют повреждение подводных силовых и информационных кабелей, обнаружили на морском дне следы волочения, которые, предположительно оставил якорь задержанного танкера Eagle S, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
след - это хорошо... вот когда запах якоря найдут, то тогда можно 100% обвинять этого орёлика...
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20 час.
Николай Герасименко
&quot;Какие следы!?, 👣 Рога, копыта!?&quot; А на кой хер нужно было танкеру якориться, следуя своим курсом в международных водах?
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19 час.

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