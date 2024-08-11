Фото: коллаж Царьграда. В Курской области фиксируются десятки наёмников из Франции, Польши, Эстонии, США и Британии.
"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
v
vasechkin7
Генштаб, ГРУ, ФСБ "просрали" всю оперативную обстановку, я не сомневаюсь, что снизу докладывали. А вот решение? Одни заявления:-"300 человек, прорвались", однозначно говорит о полной некомпетентности. Хочется увидеть суд, над ответственными за такой провал.
Ответить
12 час.
Константин Линьков
Ты очень добрая женщина!
Ответить
12 час.
Лена Елена
Однозначно.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии