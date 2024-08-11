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"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

Фото: коллаж Царьграда. В Курской области фиксируются десятки наёмников из Франции, Польши, Эстонии, США и Британии.

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Комментарии
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v
vasechkin7
Генштаб, ГРУ, ФСБ &quot;просрали&quot; всю оперативную обстановку, я не сомневаюсь, что снизу докладывали. А вот решение? Одни заявления:-&quot;300 человек, прорвались&quot;, однозначно говорит о полной некомпетентности. Хочется увидеть суд, над ответственными за такой провал.
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12 час.
Константин Линьков
Ты очень добрая женщина!
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12 час.
Лена Елена
Однозначно.
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4 час.

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