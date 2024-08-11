"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

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vasechkin7

Генштаб, ГРУ, ФСБ "просрали" всю оперативную обстановку, я не сомневаюсь, что снизу докладывали. А вот решение? Одни заявления:-"300 человек, прорвались", однозначно говорит о полной некомпетентности. Хочется увидеть суд, над ответственными за такой провал.