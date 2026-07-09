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«Три тысячи ракет Зеленского объявят уничтоженными в Вишнёвом» – активист Евромайдана

«Три тысячи ракет Зеленского объявят уничтоженными в Вишнёвом» – активист Евромайдана

За удар по арсеналу в Вишневом под Киевом, в результате которого разрушено сотни жилых домов и погибли мирные люди, на скамью подсудимых должно сесть военно-политическое руководство страны, позволившее складирование боеприпасов в жилой застройке Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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