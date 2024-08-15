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Царьград

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Житель Сестрорецка взял травмат и выстрелил в другого водителя на дороге, а потом уехал

Житель Сестрорецка взял травмат и выстрелил в другого водителя на дороге, а потом уехал

Теперь в деле разбирается полиция.Житель города Сестрорецк решил прямо на КАДе устроить вооруженный конфликт.

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