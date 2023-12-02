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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бажин о победе с промахом: «Когда соперники позволяют и мажут на рубеже, можно и себе чуть-чуть позволить ошибиться»

Бажин победил с одним промахом. Второе место занял Александр Логинов, третье – Эдуард Латыпов.  «Можно и с промахом побеждать.

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