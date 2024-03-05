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Вбили раскол: ФРГ разделилась по вопросу отправки Taurus Киеву

Вбили раскол: ФРГ разделилась по вопросу отправки Taurus Киеву

Скандал, связанный с публикацией разговора офицеров бундесвера, обсуждавших удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, может серьезно ударить по репутации партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и лично министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

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