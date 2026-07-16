Сергиево-Посадский регоператор вывез 228 тысяч кубометров отходов за неделю

В Подмосковье с наступлением летнего сезона существенно увеличивается объем коммунальных отходов. Рост нагрузки на систему обращения с ТКО связан с массовым выездом жителей на дачные участки и увеличением числа людей, постоянно находящихся за городом.
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