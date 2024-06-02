5 надежных иномарок, которые можно купить по цене Lada Vesta

Недавно стартовали продажи Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и автоматической коробкой передач. А что из седанов можно взять за те же деньги на вторичном рынке? Lada Vesta, фото: Официальный сайт АвтоВАЗНа самом деле выбор весьма неплох.