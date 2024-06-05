ФБР предупреждает о нападениив в США, похожем на атаку в «Крокус Сити Холле»

Директор ФБР Кристофер Рэй предупреждает о растущей обеспокоенности по поводу нападений джихадистов в США Так, он заявил подкомитету Сената по ассигнованиям, что существует растущая обеспокоенность по поводу потенциальной скоординированной атаки в США, подобной атаке в марте на концертный зал в России.
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