ФБР предупреждает о нападениив в США, похожем на атаку в «Крокус Сити Холле»

Директор ФБР Кристофер Рэй предупреждает о растущей обеспокоенности по поводу нападений джихадистов в США Так, он заявил подкомитету Сената по ассигнованиям, что существует растущая обеспокоенность по поводу потенциальной скоординированной атаки в США, подобной атаке в марте на концертный зал в России.