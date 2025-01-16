Небензя объяснил действия Зеленского на фронте

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим партнерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще могут воевать.
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