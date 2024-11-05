За год в отделение фонда «Защитники Отечества» в Санкт-Петербурге поступили более 21 тысячи обращений

Ветеранам и их семьям оказывают всестороннюю поддержку Ветеранам боевых действий, которые вернулись из зоны специальной военной операции, и их семьям помощь и всестороннюю поддержку оказывает фонд «Защитники Отечества».
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