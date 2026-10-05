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Россиянам напомнили, когда грязный номер становится основанием для лишения прав

Россиянам напомнили, когда грязный номер становится основанием для лишения прав

Грязь, снег и листва могут считаться материалами, препятствующими идентификации, если установлено, что их нанесли намеренно Осенью обычная грязь на дорогах может быть расценена как умышленное сокрытие регистрационных знаков и привести к лишению водительских прав, сообщил юрист Ярослав Остапенко изданию "Абзац".

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