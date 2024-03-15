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В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ

В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ещё один участок бывшей промзоны «Южный порт» (ЮВАО) площадью 39,7 га будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).

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