В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ещё один участок бывшей промзоны «Южный порт» (ЮВАО) площадью 39,7 га будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).