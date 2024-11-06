Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 ноября

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находится около миллиона машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.
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