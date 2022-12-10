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Карпин о том, кого взял бы в «Ростов» – Мбаппе или Холанда: «Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых могу назвать»

Карпин о том, кого взял бы в «Ростов» – Мбаппе или Холанда: «Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых могу назвать»

Валерий Карпин сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. — Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет.

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