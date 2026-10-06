Президент Черногории попытался обмануть папу Римского

Zuma/TASS Публичным конфузом закончилась встреча президента Черногории Якова Милатовича и папы Римского Льва XIV.
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