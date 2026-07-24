Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

300 подписчиков

Разборки зашли слишком далеко

Разборки зашли слишком далеко

Сообщается, что компания подростков устроила разборки рядом с ночным клубом в Иркутске. В какой-то момент один из участников сел в пикап и сбил 19-летнего оппонента, проехав ему по спине, после чего поспешил скрыться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии