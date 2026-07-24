Разборки зашли слишком далеко

Сообщается, что компания подростков устроила разборки рядом с ночным клубом в Иркутске. В какой-то момент один из участников сел в пикап и сбил 19-летнего оппонента, проехав ему по спине, после чего поспешил скрыться.
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