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Япония готовится к непредсказуемой политике администрации Трампа

Япония готовится к непредсказуемой политике администрации Трампа

С ноября 2024 года правительство Японии проводит закрытые совещания, разрабатывая политику в ответ на непредсказуемые действия администрации Дональда Трампа.

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