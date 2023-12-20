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Шведские САУ Archer на Украине

Шведские САУ Archer на Украине

Шведская САУ Archer где-то на Украине. Фото Telegram / BMPDБолее года назад стало известно, что шведское правительство планирует передать киевскому режиму несколько самоходных артиллерийских установок Archer.

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