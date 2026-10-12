«Петербургский Фигаро» Иван Кутайсов. Пик карьеры и бесславный финал жизни любимца Павла I Таким увидели Ивана Кутайсова зрители советского фильма «Крепостная актриса»В предыдущей статье мы говорили о происхождении Ивана Кутайсова и начале его блестящей карьеры в Петербурге.