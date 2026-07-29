Топ-менеджера «дочки» УАЗа осудили за коммерческий подкуп

УЛЬЯНОВСК, 29 июля, ФедералПресс. В Ульяновской области вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении топ-менеджера ООО «УАЗ-Механосборочное производство», уличенного в незаконном получении денежных средств.
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