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ФедералПресс

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Топ-менеджера «дочки» УАЗа осудили за коммерческий подкуп

Топ-менеджера «дочки» УАЗа осудили за коммерческий подкуп

УЛЬЯНОВСК, 29 июля, ФедералПресс. В Ульяновской области вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении топ-менеджера ООО «УАЗ-Механосборочное производство», уличенного в незаконном получении денежных средств.

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