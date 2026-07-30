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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» и «Лилль» почти договорились по Буадди – осталось решить, останется ли хавбек во Франции еще на год

«Манчестер Сити» добился существенного прогресса в переговорах о трансфере Айюба Буадди. Как сообщает Foot Mercato, «горожане» уже практически согласовали основы сделки с «Лиллем» и в целом близки к ее заключению.

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