23-летний житель Приморья осужден за смертельное ДТП

В городе Уссурийске Приморского края местный житель 2001 года рождения признан виновным в нарушении ПДД, приведшем к смерти человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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