В РФ могут запретить раскладывать Таро за деньги Ирэн ОрлонскаяВ Государственной думе в настоящее время разрабатывается законопроект, который предполагает введение запрета на рекламу платных услуг тарологов.
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