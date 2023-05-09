25 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат финальную глобальную MIUI 14 до конца июня. Полный список моделей

Лучше поздно, чем никогда: несмотря на то, что уже скоро вторая половина второго квартала 2023 года, Xiaomi только сейчас опубликовала официальные перечни устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получит финальную MIUI 14… во втором квартале.
Лучше поздно, чем никогда: несмотря на то, что уже скоро вторая половина второго квартала 2023 года, Xiaomi только сейчас опубликовала официальные перечни устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получит финальную MIUI 14… во втором квартале.
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