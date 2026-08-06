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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» подписал контракт с Камарой на год. Экс-форвард «Нефтехимика» и «Лады» провел сезон в Германии

« Адмирал » объявил о подписании контракта на год с 32-летним канадским форвардом Энтони Камарой . «Дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/23, выступал за «Нефтехимик», «Барыс» и «Ладу».

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