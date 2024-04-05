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"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?

"Премьер Ермак". Пойдёт ли Украина по пути Грузии?

© Пресс-служба президента Украины2 дня назад 4K прочитали Приближение 20 мая, когда заканчивается срок полномочий Владимира Зеленского, заставляет Офис президента искать способы поменять политическую систему страны таким образом, чтобы вопрос о легитимности действующего президента в принципе перестал быть актуальным.

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