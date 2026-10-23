Боевые действия за Украину могут быть остановлены до конца 2026 года по итогам переговоров. Однако условия компромисса неизбежно вызовут возмущение – как в Киеве, так и в Москве.
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