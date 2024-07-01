Названы банки, которые дают кредиты на образование: в чем здесь подвох

Некоторые российские банки дают кредиты на образование с господдержкой, еще часть кредитных организаций предоставляют такие кредиты в рамках собственных программ, однако у них есть особенности, о которых предупредила руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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