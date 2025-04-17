Цена доверия: уроки после 22 лет совместной жизни

Майя Majesty "Настоящие отношения строятся на взаимном уважении и поддержке." А все годы он как жил с женой?! Все устраивало и вдруг перестало устраивать: Читаю и ощущение, что этот текст писали разные люди)) Или просто дурак, который после 22 лет брака резко поглупел, потому что ему кто-то что-то в уши напел))

Анастасия Григорьева Прекрасно. Значит пока жена обеспечивала быт, растила дочь, готовила стирала убирала ну и прочие услуги отлично он строил карьеру и зарабатывал деньги. Прошу заметить не общую карьеру а свою личную. И соответсвенно все бонусы получает он. А за счет кого ? За счет жены, которая не работая и обеспечивая быт дала такую возможность! В теперь что ? Ненужна ? Ну-ну и кто после этого мужик ?