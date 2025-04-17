Мы вместе уже 22 года. Моя жена никогда не работала, и я долгое время не задумывался о том, как это влияет на нашу семью.
Цена доверия: уроки после 22 лет совместной жизни
Комментарии
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Майя Majesty
"Настоящие отношения строятся на взаимном уважении и поддержке." А все годы он как жил с женой?! Все устраивало и вдруг перестало устраивать: Читаю и ощущение, что этот текст писали разные люди)) Или просто дурак, который после 22 лет брака резко поглупел, потому что ему кто-то что-то в уши напел))
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13 час.
Анастасия Григорьева
Прекрасно. Значит пока жена обеспечивала быт, растила дочь, готовила стирала убирала ну и прочие услуги отлично он строил карьеру и зарабатывал деньги. Прошу заметить не общую карьеру а свою личную. И соответсвенно все бонусы получает он. А за счет кого ? За счет жены, которая не работая и обеспечивая быт дала такую возможность! В теперь что ? Ненужна ? Ну-ну и кто после этого мужик ?
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9 час.
Вячеслав Арефкин
Еще учти, завтра твоя глупая молодая дочь выйдет замуж, а он хитрый или наркоша. ЕЕ хахаль кинет и пол твоей квартиры или всю заберет!!! Ты и это лох расчетливый учитывай!!! Ты уж на старую мать или отца оформи, хотя они тоже шизу получат, разведутся, женятся на других и поделят между всей Россией!!! У тебя жена проверенная без работы, за тебя держится, оформляй все на нее, она уже живет для дочери и для тебя дурака расчетливого!!! А ты найдешь себе молодую, она у тебя все себе перепишет, пример джигарханян!!!
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8 час.
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