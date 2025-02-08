Умницы и умники на Первом канале 08.02.2025 смотреть онлайн сегодняшний последний выпуск

Интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. В открытой борьбе за право стать абитуриентами Московского Государственного института международных отношений принимают участие школьники Сообщение Умницы и умники на Первом канале 08.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии