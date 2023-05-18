Военное обозрение

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Le Figaro: Всё больше жителей Франции голодает

Le Figaro: Всё больше жителей Франции голодает

Не секрет, что Европа сегодня переживает не лучшие времена в экономической сфере, а антироссийская позиция Евросоюза стала одной из основных причин этого.

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