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Четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire сбили над Белгородской областью

Четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire сбили над Белгородской областью

Чуть ранее сбиты семь ракет РСЗО «Ольха».Pr Scr vk.com/mil--> В небе над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire, семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и несколько беспилотников, сообщает 17 января Минобороны.

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