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«Паркуюсь как ...»: в Сочи водитель - хам получил предупреждение в виде надписей на капоте

«Паркуюсь как ...»: в Сочи водитель - хам получил предупреждение в виде надписей на капоте

«Паркуюсь как .»: в Сочи водитель - хам получил предупреждение в виде надписей на капотеВ микрорайоне Бытха в Хостинском районе Сочи, возле дома 41/19, владелец «Range Rover» с омскими номерами весьма по-хамски припарковался, перегородив почти весь проезд, в то время как все остальные автомобили стоят вдоль парапета и никому не мешают.

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