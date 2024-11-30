«Паркуюсь как ...»: в Сочи водитель - хам получил предупреждение в виде надписей на капоте

«Паркуюсь как .»: в Сочи водитель - хам получил предупреждение в виде надписей на капотеВ микрорайоне Бытха в Хостинском районе Сочи, возле дома 41/19, владелец «Range Rover» с омскими номерами весьма по-хамски припарковался, перегородив почти весь проезд, в то время как все остальные автомобили стоят вдоль парапета и никому не мешают.