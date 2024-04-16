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  • Владимир Акулов
    Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ...Теперь понятно - неме...Европа против Рос...
  • Валерий Матускин
    Ему не дадут командовать - он не будет воевать "аккуратно и осторожненько" как требует руководство страны.Что ждет известно...
  • Евгений Саваровский
    Вот такого генерала и в министры обороны России, пусть дальше командует.Что ждет известно...

Универсальный "Циркон". Наземная система запуска новейших российских ракет сделает нас абсолютным лидером "гиперзвуковой гонки".

Универсальный "Циркон". Наземная система запуска новейших российских ракет сделает нас абсолютным лидером "гиперзвуковой гонки".

Есть сведения, что в мае этого года гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" из экспериментальных окончательно стали серийными.

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