В музейно-выставочном центре «Россия — моя история» состоится мероприятие «Петербург финансовый»

В рамках выставки «Мой Петербург» Сегодня, 11 июля, в рамках выставки «Мой Петербург» в музейно-выставочном центре «Россия — моя история» пройдет День Комитета по государственному заказу и Комитета финансов Северной столицы.
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