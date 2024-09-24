Военное сотрудничество России с Сан-Томе и Принсипи открывает для ВМФ РФ новые порты в Атлантике Российское правительство внесет в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве России и островного государства Сан-Томе и Принсипи.
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