Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо в Дубае

Певица перестала выступать в России. Стало известно, что дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, в последний момент отказалась выступать на корпоративном мероприятии в Дубае вместе с певцом Авраамом Руссо, нарушив предварительные договоренности.