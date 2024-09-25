Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо в Дубае

Певица перестала выступать в России. Стало известно, что дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, в последний момент отказалась выступать на корпоративном мероприятии в Дубае вместе с певцом Авраамом Руссо, нарушив предварительные договоренности.
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